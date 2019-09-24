Автомобильный пропускной пункт у трансграничного моста Благовещенск - Хэйхэ заработает к 2022 году. Такие сроки указаны в правительственном постановлении о выделении средств на строительство объекта. Подпись под документом поставил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Автомобильный пропускной пункт у трансграничного моста Благовещенск — Хэйхэ заработает к 2022 году. Такие сроки указаны в правительственном постановлении о выделении средств на строительство объекта. Подпись под документом поставил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ГТРК "Амур".По примерной оценке, все предстоящие работы обойдутся бюджету в полтора миллиарда рублей. Оконца 2019 года будет выделено более 20 миллионов рублей. Эта сумма необходима на проектирование КПП.После того, как объект будет введен в эксплуатацию, его мощность составит более 300 тысяч автомобилей в год. До окончания строительных работ в приграничной зоне движение будет открыто только для грузового транспорта, и будет осуществляться по временной схеме. Напомним, сама международная переправа откроется в апреле 2020 года.