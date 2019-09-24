Президент России попросил главу ЦБ РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм. Эльвирой Набиуллина сообщила Владимиру Путину, что процесс идет не без проблем.

Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".Как сказал Владимир Путин во время встречи с Эльвирой Набиуллиной, "очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения — с одной стороны, застройщик — со второй, местные власти должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать"."И федеральное правительство тоже", — напомнил президент.Глава ЦБ ФР, со своей стороны, сообщила Путину, что "процесс идет не без проблем". Однако, отметила Набиуллина, уже заметно, что "это повышает прозрачность строительной отрасли и понятно, какие финансовые потоки"."Главное, конечно, это защищает права людей, дольщиков, и это более цивилизованный способ", — добавила глава Центробанка РФ.Она также сообщила, что работать со счетами эскроу в финансировании застройщиков уже выразили желание 39 из 95 уполномоченных банков, передает "Интерфакс".При этом срок рассмотрения заявок банками составляет около 67 дней, что выше рекомендованных Центробанком 45 дней, отметила Набиуллина.Она также сообщила, что на начало сентября из примерно 120 миллионов квадратных метров строящегося жилья около 57 процентов застройщики достроят по старой схеме (по словам главы ЦБ, там уже достаточно высокая готовность), 14 процентов уже предусмотрели переход на эскроу-счета, и около 30 процентов пока не определились, как далее будут финансироваться."Это, конечно, требует особого фокуса и особого внимания", — признала Эльвира Набиуллина.