С 30 сентября по 3 октября в Сочи пройдет ежегодный форум международного дискуссионного клуба Валдай. В этом году темой встречи станет Заря Востока и мировое политическое устройство.

С 30 сентября по 3 октября в Сочи пройдет ежегодный форум международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году темой встречи станет "Заря Востока и мировое политическое устройство".В рамках мероприятия Владимир Путин планирует провести ряд переговоров на высшем уровне. Российский лидер встретится с президентами Филиппин Родриго Дутерте, Венесуэлы Николасом Мадуро и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.