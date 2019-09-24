Певец и бодибилдер Игорь Лепихин откровенно рассказал об отношениях с матерью Дианы Шурыгиной. Кроме того, знаменитость прокомментировал дорогой подарок, который ему вручила одна из поклонниц.

Певец и бодибилдер Игорь Лепихин откровенно рассказал об отношениях с матерью Дианы Шурыгиной. Кроме того, знаменитость прокомментировал дорогой подарок, который ему вручила одна из поклонниц.Об отношениях Лепихина и Шурыгиной-старшей было известно довольно давно. Правда, их направленность была неясного толка. Кто-то говорил, что у артиста и женщины роман. Кто-то считал, что у них просто дружественные отношения. Сам бодибилдер комментирует ситуацию так:"Мы с Натальей хорошие друзья, да мы проводили время вместе, у нее нелегкие отношения с мужем, и ей нужна была поддержка друга и мужское плечо рядом. Она очень хороший человек и мы дружим до сих пор".До этого молодые люди часто выкладывали совместные фотографии. Пара демонстрировала, как им хорошо вместе. Наталья даже собиралась разводиться со своим супругом, но не так давно появилась информация, что у появилась новая пассия. Ее личность не раскрывается, но многие уже предположили, что девушка весьма неплохо обеспечена, раз подарила певцу автомобиль марки ВMW, о котором знаменитость давно мечтала.Тем не менее, Лепихин не подтвердил слухи о любовных отношениях с поклонницей. Он назвал ее подарок не более, чем жестом широкой души и отметил, что мать Шурыгиной знает обо всем происходящем в личной жизни артиста."Что касается машины, да, Наталья в курсе этой ситуации. Девушка, которая мне сделала такой подарок, меня очень давно знает, ей нравится мое творчество, и у нас дружеские отношения", – рассказал Игорь.Он подчеркнул, что для таинственной девушки такой презент ничего не стоит, в то время как приобретение машины было для знаменитости большой мечтой. Бодибилдер отметил, что новенький BMW его очень порадовал."Я никогда не забуду этого. Я очень давно хотел именно такую машину", – подытожил бодибилдер.