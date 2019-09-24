В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди женских национальных команд. Сборная России одержала пятую победу подряд, обыграв в трех сетах соперниц из Нидерландов. Итоговый счет – 26:24, 25:18, 25:20 в пользу российских волейболисток.

В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди женских национальных команд. Сборная России одержала пятую победу подряд, обыграв в трех сетах соперниц из Нидерландов. Итоговый счет – 26:24, 25:18, 25:20 в пользу российских волейболисток.В следующем туре россиянкам предстоит сразиться с представительницами США. Встреча между ними состоится 27 сентября. Матч начнется в 12:00 по московскому времени. Третий этап соревнований пройдет в Осаке.После восьми туров российская сборная с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице Кубка мира. На счету россиянок семь побед и лишь одно поражение. Первыми идут китаянки (23 балла), на второй позиции расположились американки (20).