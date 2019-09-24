Законодатели России и Катара подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом в ходе встречи на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии договорились председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Консультативного собрания Катара Ахмед Бен Абдалла Бен Заид Аль Махмуд.
Законодатели России и Катара подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом в ходе встречи на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии договорились председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Консультативного собрания Катара Ахмед Бен Абдалла Бен Заид Аль Махмуд.
С соответствующим предложением выступили представители
арабской монархии. По их мнению, это позволит обмениваться опытом в
законодательстве, парламентаризме и в целом укрепит отношения России и Катара.
"Мы готовы представить вам проект меморандума, чтобы вы его
доработали, и мы будем рады посетить Москву и, если будет такая возможность,
подписать документ", – сказал глава парламента эмирата.
Спикер Госдумы поддержал предложение коллеги. Володин
отметил, что для развития отношений России и Катара многое делают главы двух
стран.
Кроме того, спикер Госдумы призвал парламентариев из Катара
развивать модельное законодательство. "Было бы правильно приводить к
модельному, к гармонизации, особенно в сфере антитеррористической
безопасности", – сказал председатель нижней палаты.
Особое внимание законодатели уделили противодействию санкциям.
Глава парламента Катара отметил, что его страна находится под ограничениями и хочет
использовать опыт России в противостоянии санкционному давлению.
Представитель арабской монархии поблагодарил спикера Госдумы
за то, что он выступил против двойных стандартов в мировой политике.
Напомним, российская делегация во главе с Вячеславом
Володиным участвует в IV Совещании спикеров парламентов Евразии в Нур-Султане.
С каждым разом мероприятие становится масштабнее.
В этом году на него съехались
представители 60 стран, включая 39 спикеров и 12 вице-спикеров. В рамках
Совещания спикер Госдумы встретился с законодателями из Венгрии, Турции,
Афганистана, Южной Кореи.