Законодатели России и Катара подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом в ходе встречи на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии договорились председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Консультативного собрания Катара Ахмед Бен Абдалла Бен Заид Аль Махмуд.

Законодатели России и Катара подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом в ходе встречи на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии договорились председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Консультативного собрания Катара Ахмед Бен Абдалла Бен Заид Аль Махмуд.С соответствующим предложением выступили представителиарабской монархии. По их мнению, это позволит обмениваться опытом взаконодательстве, парламентаризме и в целом укрепит отношения России и Катара."Мы готовы представить вам проект меморандума, чтобы вы егодоработали, и мы будем рады посетить Москву и, если будет такая возможность,подписать документ", – сказал глава парламента эмирата.Спикер Госдумы поддержал предложение коллеги. Володинотметил, что для развития отношений России и Катара многое делают главы двухстран.Кроме того, спикер Госдумы призвал парламентариев из Катараразвивать модельное законодательство. "Было бы правильно приводить кмодельному, к гармонизации, особенно в сфере антитеррористическойбезопасности", – сказал председатель нижней палаты.Особое внимание законодатели уделили противодействию санкциям.Глава парламента Катара отметил, что его страна находится под ограничениями и хочетиспользовать опыт России в противостоянии санкционному давлению.Представитель арабской монархии поблагодарил спикера Госдумыза то, что он выступил против двойных стандартов в мировой политике.Напомним, российская делегация во главе с ВячеславомВолодиным участвует в IV Совещании спикеров парламентов Евразии в Нур-Султане.С каждым разом мероприятие становится масштабнее.В этом году на него съехалисьпредставители 60 стран, включая 39 спикеров и 12 вице-спикеров. В рамкахСовещания спикер Госдумы встретился с законодателями из Венгрии, Турции,Афганистана, Южной Кореи.