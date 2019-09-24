Россиянам, обратившимся за перерасчетом платы за обращение с твердыми бытовыми отходами, удалось вернуть около 700 миллионов рублей. С начала мусорной реформы за перерасчетом обратились порядка 1,6 миллиона граждан.

Большинство обращений – 85% - связаны с неверными данными о количестве проживающхи в помещениях граждан, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование комитета Госдумы по экологии. Россияне также жалуются на некачественное оказание услуг и просят о перерасчете в случае отъезда.В ряде регионов чиновники заявили, что у граждан нет необходимости в перерасчете платежей. В Госдуме полагают, что проблемы у жителей этих регионов есть, просто местные чиновники не ведут с населением работу по этим вопросам.Результаты мониторинга отправят в Минприроды. Депутаты подчеркивают, что количество обращений – колоссальное, и с этим надо разбираться.На новую систему обращения с отходами большинство российских регионов перешли с 1 января. За сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Жители регионов, где реформа стартовала, нередко жалуются на то, что мусор стали вывозить реже, а тарифы выросли.