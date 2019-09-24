Красотка осуществила свою мечту. Мария Макарова
поделилась радостью с поклонниками в своем Инстаграм-аккаунте.
Красотка осуществила свою мечту. Мария Макарова
поделилась радостью с поклонниками в своем Инстаграм-аккаунте.
Красотка взяла золото в номинации фитнес-бикини на
международном турнире Arnold Classic Europe 2019. Переполненная чувствами спортсменка
– на седьмом небе от счастья.
"Да! Мы сделали это!" – написала бодибилдерша. Она сообщила, что
стала чемпионкой турнира ее мечты. Мария Макарова поблагодарила поклонников за
добрые слова. "Я пока ничего не понимаю, поэтому нужно
отдыхать и собираться с мыслями… Неужели мне это не снится", – добавила
россиянка.
Мария Макарова пришла в этот вид спорта
всего два года назад, но уже добилась потрясающих результатов. До этого девушка
работала в офисе, сообщает сайт. Она является абсолютной
чемпионкой Красноярского края по бодибилдингу 2018, а также абсолютной
чемпионкой Сибири того же года.
При росте 164 сантиметра Мария Макарова весит 58 килограммов. Во время
соревнований спортсменка сбрасывает вес до 53,5 килограмма.
Arnold Classic является одним из самых
престижных в мире турниров по бодибилдингу. В этом году соревнования
проводились с 20 по 22 сентября в Барселоне (Испания).