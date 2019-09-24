Красотка осуществила свою мечту. Мария Макарова поделилась радостью с поклонниками в своем Инстаграм-аккаунте.

Красотка осуществила свою мечту. Мария Макароваподелилась радостью с поклонниками в своем Инстаграм-аккаунте.Красотка взяла золото в номинации фитнес-бикини намеждународном турнире Arnold Classic Europe 2019. Переполненная чувствами спортсменка– на седьмом небе от счастья."Да! Мы сделали это!" – написала бодибилдерша. Она сообщила, чтостала чемпионкой турнира ее мечты. Мария Макарова поблагодарила поклонников задобрые слова. "Я пока ничего не понимаю, поэтому нужноотдыхать и собираться с мыслями… Неужели мне это не снится", – добавилароссиянка.Мария Макарова пришла в этот вид спортавсего два года назад, но уже добилась потрясающих результатов. До этого девушкаработала в офисе, сообщает сайт. Она является абсолютнойчемпионкой Красноярского края по бодибилдингу 2018, а также абсолютнойчемпионкой Сибири того же года.При росте 164 сантиметра Мария Макарова весит 58 килограммов. Во времясоревнований спортсменка сбрасывает вес до 53,5 килограмма.Arnold Classic является одним из самыхпрестижных в мире турниров по бодибилдингу. В этом году соревнованияпроводились с 20 по 22 сентября в Барселоне (Испания).