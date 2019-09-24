Очередной скандал с Владимиром Зеленским разгорелся без его участия. Дело в том, что украинское госучреждение Госгидрография, предложило обязать Москву и Киев начать переговоры об определении морской границы. Российская сторона отметила, что с подобного рода заявлениями могут выступать больные люди.

Очередной скандал с Владимиром Зеленским разгорелся без его участия. Дело в том, что украинское госучреждение "Госгидрография", предложило обязать Москву и Киев начать переговоры об определении морской границы. Российская сторона отметила, что с подобного рода заявлениями могут выступать больные люди.Украинская сторона озвучила план, согласно которому было предложено "инициировать на уровне высших должностных лиц принудительный переговорный процесс", в ходе которого будет определена морская граница между Россией и Украиной. В очередной раз благодаря не в меру инициативным подчиненным Владимир Зеленский угодил в глупый скандал."Это просто популизм и нездоровое понимание вопросов международного морского права. Полномочий таких у них, естественно, нет", – цитирует бывшего первого заместителя главнокомандующего ВМФ России, командующего Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирала Игоря Касатонова.Материал дополняется.