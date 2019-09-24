Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко перестали быть
мужем и женой десять месяцев назад – в ноябре 2018 года. С тех пор экс-супруги делят
баснословные богатства, которые успели нажить за 33 года брака.
Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко перестали быть
мужем и женой десять месяцев назад – в ноябре 2018 года. С тех пор экс-супруги делят
баснословные богатства, которые успели нажить за 33 года брака.
По словам адвоката артиста – Сергея Жорина, дело застыло в
мертвой точке. Суд обязал Евгения Петросяна оплатить экспертизу имущества и
вместе с тем заблокировал его банковские счета.
Юморист оказался в тупике. Оценка совместно нажитого
имущества специалистами – важная часть судебного процесса, без нее нельзя вынести
какое-либо решение. Петросяну удалось собрать деньги только на экспертизу
недвижимости, как быть с предметами роскоши, артист пока не знает.
"Сейчас проходит экспертиза, которая оценивает стоимость
недвижимого имущества. Дальше будет оцениваться и другое имущество – картины,
фарфор, книги и т.д. Общая стоимость оценки всего имущества превысила 10
миллионов рублей", – сказал Сергей Жорин.
Адвокат отметила, что с 1 октября начинают работать кассационные
инстанции. надеется, что другой суд ознакомится с материалами дела
и примет решение, которое поможет делу продвинуться. В затянувшейся войне экс-супругов ожидается новый виток. "Рассчитываем, что с октября может что-то изменится", —цитирует
защитника.
Жорин также рассказал, что Елена Степаненко все еще
проживает в спорной квартире в Зачатьевском переулке. Апартаменты оформлены на ,
но я являются совместно нажитым имуществом. "Права у них одинаковые, но Елена
считает, что у нее больше прав. Она туда никого не пускает", – подчеркнул
Сергей Жорин.