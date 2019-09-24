Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко перестали быть мужем и женой десять месяцев назад – в ноябре 2018 года. С тех пор экс-супруги делят баснословные богатства, которые успели нажить за 33 года брака.

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко перестали бытьмужем и женой десять месяцев назад – в ноябре 2018 года. С тех пор экс-супруги делятбаснословные богатства, которые успели нажить за 33 года брака.По словам адвоката артиста – Сергея Жорина, дело застыло вмертвой точке. Суд обязал Евгения Петросяна оплатить экспертизу имущества ивместе с тем заблокировал его банковские счета.Юморист оказался в тупике. Оценка совместно нажитогоимущества специалистами – важная часть судебного процесса, без нее нельзя вынестикакое-либо решение. Петросяну удалось собрать деньги только на экспертизунедвижимости, как быть с предметами роскоши, артист пока не знает."Сейчас проходит экспертиза, которая оценивает стоимостьнедвижимого имущества. Дальше будет оцениваться и другое имущество – картины,фарфор, книги и т.д. Общая стоимость оценки всего имущества превысила 10миллионов рублей", – сказал Сергей Жорин.Адвокат отметила, что с 1 октября начинают работать кассационныеинстанции. надеется, что другой суд ознакомится с материалами делаи примет решение, которое поможет делу продвинуться. В затянувшейся войне экс-супругов ожидается новый виток. "Рассчитываем, что с октября может что-то изменится", —цитируетзащитника.Жорин также рассказал, что Елена Степаненко все ещепроживает в спорной квартире в Зачатьевском переулке. Апартаменты оформлены на ,но я являются совместно нажитым имуществом. "Права у них одинаковые, но Еленасчитает, что у нее больше прав. Она туда никого не пускает", – подчеркнулСергей Жорин.