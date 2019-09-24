Певица сбежала от осенних холодов на Мальдивы. Елена
Темникова показала, как и где она проводит свой отпуск.
Певица сбежала от осенних холодов на Мальдивы. Елена
Темникова показала, как и где она проводит свой отпуск.
Экс-солистка девичьей группы Serebro обожает этот курорт. Елена
Темникова отдыхает там каждый год, выбирая из раза в раз один и тот же отель – Milaidhoo
Island Maldives. Отметим, что прямо на территории гостиницы находится заповедный
коралловый риф, который охраняется ЮНЕСКО.
В своем "Инстаграм" артистка показала, что сняла небольшую, но роскошную виллу. Дом оборудован
всем необходимым для комфортного проживания, даже мебель в нем выполнена по
индивидуальному заказу. Прямо из спальни Елена Темникова может поспасть на скрытую
от посторонних глаз террасу с бассейном наполненным пресной водой и выходом на песчаный
берег океана.
К услугамоткрыты три ресторана, два бара, а
также спа-центр. За каждым гостем Milaidhoo Island Maldives закреплен
круглосуточный помощник, который выполняет мелкие поручения, делая отдых еще
более комфортным.
Такой отдых влетит в копеечку. Одна ночь на
подобной вилле стоит не менее 70 тысяч рублей и это только в том случае, если певица
будет заказывать только завтрак. С обедом и ужином ценник может
подлететь до 100 тысяч за сутки. Не стоит забывать, что необходимо оплатить еще
и перелет до Мальдив, а также трансфер на остров, сообщает