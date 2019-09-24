Певица сбежала от осенних холодов на Мальдивы. Елена Темникова показала, как и где она проводит свой отпуск.

Певица сбежала от осенних холодов на Мальдивы. ЕленаТемникова показала, как и где она проводит свой отпуск.Экс-солистка девичьей группы Serebro обожает этот курорт. ЕленаТемникова отдыхает там каждый год, выбирая из раза в раз один и тот же отель – MilaidhooIsland Maldives. Отметим, что прямо на территории гостиницы находится заповедныйкоралловый риф, который охраняется ЮНЕСКО.В своем "Инстаграм" артистка показала, что сняла небольшую, но роскошную виллу. Дом оборудованвсем необходимым для комфортного проживания, даже мебель в нем выполнена поиндивидуальному заказу. Прямо из спальни Елена Темникова может поспасть на скрытуюот посторонних глаз террасу с бассейном наполненным пресной водой и выходом на песчаныйберег океана.К услугамоткрыты три ресторана, два бара, атакже спа-центр. За каждым гостем Milaidhoo Island Maldives закрепленкруглосуточный помощник, который выполняет мелкие поручения, делая отдых ещеболее комфортным.Такой отдых влетит в копеечку. Одна ночь наподобной вилле стоит не менее 70 тысяч рублей и это только в том случае, если певицабудет заказывать только завтрак. С обедом и ужином ценник можетподлететь до 100 тысяч за сутки. Не стоит забывать, что необходимо оплатить ещеи перелет до Мальдив, а также трансфер на остров, сообщает