Тема допингового скандала в российском спорте набирает обороты. Появилась информация, что сборная России по футболу не будет допущена до чемпионата мира-2022 года, который пройдет в Катаре. Ранее сообщалось, что российских спортсменов лишат участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

Тема допингового скандала в российском спорте набирает обороты. Появилась информация, что сборная России по футболу не будет допущена до чемпионата мира-2022 года, который пройдет в Катаре. Ранее сообщалось, что российских спортсменов лишат участия в Олимпиаде-2020 в Токио.По информации The Telegraph, представители Всемирного допингового агентства настроены решительно и готовы в ближайшее время наложить санкции на Россию в области спорта. Они будут касаться не только чемпионата мира по футболу, но и других крупных международных соревнований.В данный момент сотрудники WADA ждут пояснений от РУСАДА по поводу несоответствия данных Московской лаборатории и информации из базы LIMS. Российское антидопинговое агентство подозревается в подтасовке фактов.Ранее WADA потребовало от РУСАДА в трехнедельный срок предоставить объяснение выявленным несоответствиям.