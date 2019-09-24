Певица решила разобрать гардероб. Анна Седокова раздает ненужные вещи и обувь.

Певица решила разобрать гардероб. Анна Седокова раздаетненужные вещи и обувь.В "Сторис" своего "Инстаграм" вокалистка опубликовала видеозапись.Знаменитость запечатлела себя за уборкой в шкафу. Анна Седокова решилаизбавиться от ненужной одежды."Я считаю, что прежде, чем что-то получить, нужно вдвойнебольше отдать", – поделилась мудростью артистка и показала вещи, которыйпланирует раздарить.Как оказалось, у Анны Седоковой очень много обуви, которуюона ни разу так и не надела. "Я покупала это для концертов и вот сейчас думаю,куда бы отдать эту красоту. Девчонки, кто забирает?" – обратилась к поклонницамзнаменитость.Анна Седокова показала черные ботильоны со стразами, многопар босоножек и элегантные полусапожки. Отметим, что вся обувь вокалистки наэкстремально высоких шпильках – примерно 12 сантиметров.Отметим, что всегда откровенна со своимиподписчиками в соцсетях. Например, недавно вокалистка рассказала, что оказаласьпод капельницей из-за обострения крапивницы. Артика слегла из-за напряженнойработы и скандала с женой своего бойфренда Яниса Тимма."Проснулась и стесняюсь показать глаза, но я словнопокусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Страшно,что вместе с лицом опухает горло и тебе становится невозможно дышать. У тебятакой вечный ком в горле, и сейчас он станет больше и все", – писала .