Певица решила разобрать гардероб. Анна Седокова раздает
ненужные вещи и обувь.
Певица решила разобрать гардероб. Анна Седокова раздает
ненужные вещи и обувь.
В "Сторис" своего "Инстаграм" вокалистка опубликовала видеозапись.
Знаменитость запечатлела себя за уборкой в шкафу. Анна Седокова решила
избавиться от ненужной одежды.
"Я считаю, что прежде, чем что-то получить, нужно вдвойне
больше отдать", – поделилась мудростью артистка и показала вещи, который
планирует раздарить.
Как оказалось, у Анны Седоковой очень много обуви, которую
она ни разу так и не надела. "Я покупала это для концертов и вот сейчас думаю,
куда бы отдать эту красоту. Девчонки, кто забирает?" – обратилась к поклонницам
знаменитость.
Анна Седокова показала черные ботильоны со стразами, много
пар босоножек и элегантные полусапожки. Отметим, что вся обувь вокалистки на
экстремально высоких шпильках – примерно 12 сантиметров.
Отметим, что всегда откровенна со своими
подписчиками в соцсетях. Например, недавно вокалистка рассказала, что оказалась
под капельницей из-за обострения крапивницы. Артика слегла из-за напряженной
работы и скандала с женой своего бойфренда Яниса Тимма.
"Проснулась и стесняюсь показать глаза, но я словно
покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Страшно,
что вместе с лицом опухает горло и тебе становится невозможно дышать. У тебя
такой вечный ком в горле, и сейчас он станет больше и все", – писала .