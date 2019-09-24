Во Владимире продолжается запуск отопительного сезона.

С точным графиком ввода зданий можно ознакомиться на сайте владимирской мэрии.Завершиться процесс прихода тепла в дома должен до 27 сентября.По прогнозам синоптиков , низкие температуры - днем 4-5 градусов тепла, ночью до минус двух, продержатся, как минимум до среды. Во Владимирской мэрии призывают людей в ожидании тепла быть осторожными с электронагревательными приборами . Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города - 53-11-48. Так же в городе появилась горячая линия по вопросам отопления 53-26-30. Кроме того, пожаловаться можно на сайте Компании "Т Плюс".