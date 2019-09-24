В мероприятии приняли участие воспитанники детских садов и их родители-водители.

С наступлением нового учебного года на территории Киржачского района прошел ряд мероприятий, направленных на повышение уровня культуры участников дорожного движения, а также снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних.Накануне сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району приняли участие в организации ставшей традиционной районной квест-игры на знание Правил дорожного движения.Главное условие состязания – добраться до пункта назначения, выбирая безопасный путь и не допуская нарушений ПДД.В этом году в игре приняли участие представители 10 дошкольных образовательных учреждений.Мальчишки и девчонки вместе с родителями-водителями проходили тематические станции, которые располагались в разных частях города. Каждый из участников должен был продемонстрировать, насколько хорошо владеет знаниями ПДД, соблюдает требования дорожных знаков, сигналов светофора и безопасного поведения в транспорте.Отдельным испытанием для юных членов команд было фигурное вождение на велосипеде.Несмотря на дух соперничества, квест прошел в дружеской атмосфере, а главное – без нарушений правил дорожного движения.В завершение игры всем победителям вручили заслуженные награды. Впрочем, сами участники полагают, что в таких соревнованиях нет проигравших, ведь главный приз квеста – урок безопасного поведения на дороге – получают все без исключения.