Заместителю посла США в России выражен протест в связи с невыдачей американских виз членам делегации РФ, направлявшимся на Генеральную Ассамблею ООН.

Заместителю посла США в России выражен протест в связи с невыдачей американских виз членам делегации РФ, направлявшимся на Генеральную Ассамблею ООН.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.Он подчеркнул, что произошедшее Москва расценивает, как грубейшее нарушение Вашингтоном своих обязанностей по регламенту пребывания на территории США штаб-квартиры ООН, в связи с чем американскому дипломату вручена нота протеста.Рябков отметил, что в данном случае американская виза — не привилегия, которой правительство США одаривает граждан других государств, а "святая обязанность принимающей стороны".Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которому не дали въездную визу в США, пообещал обсудить данный инцидент с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.По его словам, кроме него разрешение на въезд в Штаты не получили семь сотрудников министерства иностранных дел России, включая главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина, а также двое членов делегации.Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью телеканалу "Россия 24" предложил поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну, например, в Швейцарию.В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий международную проблематику, рассказал ТАСС, что в связи с отказом в визах необходимо заменить ряд сотрудников американского посольства в РФ на более компетентных.Вице-спикер напомнил, что речь шла не о визите в США, а о посещении ООН. Толстой считает, что ответные действия России на демарш Госдепартамента должны быть "максимально жесткими".