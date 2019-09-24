В программе Вечер с Владимиром Соловьевым политолог Сергей Михеев заявил, что если бы Сталин не сохранил государственность Польше, сейчас бы этой страны не было. Но в этом мы видим от поляков исключительную антироссийскую политику.

"Если бы Сталин не сохранил государственность Польше, сейчас бы этой страны не было. Позже уже Михаил Горбачев отказался от всех наших интересов в Польше. В ответ мы видим от поляков исключительную антироссийскую политику", — заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог Сергей Михеев.По его словам, единственная идея фикс польской элиты во все века была антироссийская политика. В идеале она предусматривала ликвидацию России или, как минимум, подконтрольность ее территорий.Политолог также отметил, что в сегодняшней системе ценностей во главе угла находится бытовое благосостояние. До тех пор, пока материальный фактор в головах нашей элиты будет доминировать, до тех пор Европа будет права, какую бы ахинею она не начала нести. Это, к сожалению, коренится в головах нашей современной российской элиты."Какая-либо идейная духовная составляющая в нашей системе современных ценностей полностью исчезла. Мы боролись с Гитлером не для того, чтобы сладко спать и вкусно жрать, а для того, чтобы выжить и спастись от ужаса гитлеровской идеологии", — пояснил Михеев.