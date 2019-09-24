Школьникам станет доступно 3D-моделирование, технологии цифрового пространства, кибер-гигиена.

Благодаря новому оборудованию преподавание таких предметов как информатика, физика, технология, даже ОБЖ выйдет в школе Камешковского района на качественно иной уровень. Школьникам станет доступно 3D-моделирование, технологии цифрового пространства, кибер-гигиена. Больше всех этого события ждали ученики. Егор Мочалов, на открытии центра он играл Маленького принца, который приземлился на планету Точка роста, уже знает, чему будет учиться. Он хочет стать фотографом.Егор Мочалов, ученик 10 класса: "Мы сможем наглядно смотреть все новые предметы, то есть мы на уроках сможем изучать компьютерный дизайн, фотодизайн, сможем работать в фотомонтаже, видеомонтаже - появится очень много приоритетов."