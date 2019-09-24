Актриса разместила в Инстаграм снимки, на которых сидит за рулем автомобиля ВАЗ девятой модели. Мария Шукшина рассказала, каким страданиям подверглась из-за автомобиля, купленного в юности.

Актриса разместила в Инстаграм снимки, на которых сидит за рулем автомобиля ВАЗ девятой модели. Мария Шукшинарассказала, каким страданиям подверглась из-за автомобиля, купленного в юности.Артистка вспомнила, как на гонорар от съемок одного из фильмов в прежниегоды купила красную восьмерку. Это была ее первая машина. В те годы такой автомобильбыл на вес золота.Опыт вождения детищем российского автопрома оказалсядля Марии Шукшиной настоящим испытанием на прочность. "А руки-то помнят... из Минска же я ее гнала в Москву, потому что тогда,если кто помнит, купить машину было невозможно. Ох, и намучилась я свосьмеркой... Через день глохла...", – поделилась звезда.Но трудности сделали из знаменитости не просто уверенноговодителя, а профи. Более того, Мария Шукшина похвасталась, что сейчас лихо "гоняет"на игровой девятке, самостоятельно выполняя некоторые каскадерские трюки бездублера.Подписчики поддержали , согласившисьс ней в том, что российская классика автопрома непроста в управлении, и чтобыподружиться с ней, нужны крепкие нервы и терпение. "А я вот копейку с трудом сейчас осилила!!!", -написала в комментариях к публикации актрисы ее коллега Елена Валюшкина. "У меня тоже была машина красная первая, только "копейка",и представляете, она даже в Финляндию доехала и обратно, но это был еепоследний рейс", – поделилась опытом другая подписчица звезды.Отметим, в последнее время имя частовсплывает в связи со скандалами, происходящими в ее семье. Уактрисы очень напряженныеотношения с сестрой, которая участвует в различных ток-шоу и рассказывает о личной жизни своей родственницы.