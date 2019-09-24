Актриса разместила в Инстаграм снимки, на которых сидит за рулем автомобиля ВАЗ девятой модели. Мария Шукшина
рассказала, каким страданиям подверглась из-за автомобиля, купленного в юности.
Актриса разместила в Инстаграм снимки, на которых сидит за рулем автомобиля ВАЗ девятой модели. Мария Шукшина
рассказала, каким страданиям подверглась из-за автомобиля, купленного в юности.
Артистка вспомнила, как на гонорар от съемок одного из фильмов в прежние
годы купила красную восьмерку. Это была ее первая машина. В те годы такой автомобиль
был на вес золота.
Опыт вождения детищем российского автопрома оказался
для Марии Шукшиной настоящим испытанием на прочность. "А руки-то помнят... из Минска же я ее гнала в Москву, потому что тогда,
если кто помнит, купить машину было невозможно. Ох, и намучилась я с
восьмеркой... Через день глохла...", – поделилась звезда.
Но трудности сделали из знаменитости не просто уверенного
водителя, а профи. Более того, Мария Шукшина похвасталась, что сейчас лихо "гоняет"
на игровой девятке, самостоятельно выполняя некоторые каскадерские трюки без
дублера.
Подписчики поддержали , согласившись
с ней в том, что российская классика автопрома непроста в управлении, и чтобы
подружиться с ней, нужны крепкие нервы и терпение. "А я вот копейку с трудом сейчас осилила!!!", -
написала в комментариях к публикации актрисы ее коллега Елена Валюшкина. "У меня тоже была машина красная первая, только "копейка",
и представляете, она даже в Финляндию доехала и обратно, но это был ее
последний рейс", – поделилась опытом другая подписчица звезды.
Отметим, в последнее время имя часто
всплывает в связи со скандалами, происходящими в ее семье. У
актрисы очень напряженные
отношения с сестрой, которая участвует в различных ток-шоу и рассказывает о личной жизни своей родственницы.