Громкий дипломатический скандал: посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которые должны были лететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. О возмутительной ситуации говорили 24 сентября и в Кремле, и в Совфеде, и в Госдуме, а в МИД для объяснений вызвали заместителя посла США.

Громкий дипломатический скандал: посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которые должны были лететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. О возмутительной ситуации говорили 24 сентября и в Кремле, и в Совете Федерации, и в Госдуме, а в МИД России для объяснений вызвали заместителя посла США.Российская делегация на Генассамблее ООН впервые — не в полном составе. Визы не получили 10 человек.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев до последнего ждал в аэропорту.Косачев говорит: у него нет ни малейшего сомнения, что эти решения принимались осознанно."Вот я сегодня был в аэропорту, до последнего момента ждал, что виза появится. Я видел число членов нашей делегации, которые с оформленными визами все-таки вылетели в Нью-Йорк с министром Лавровым. Там было несколько десятков человек — им визы были оформлены", — поясняет он.У дипломатического представительства США – акция протеста.Паспорта до сих пор в американском посольстве в Москве. Формально — не отказывали, просто получение виз затянулось. Как объясняют, по техническим причинам, хотя документы на всю делегацию были поданы заранее, как того и требует консульская служба.Случайных людей в делегации нет: список утверждает президент. Визы не получили кадровые сотрудники МИДа, включая главного переводчика, руководителя генерального секретариата Сергея Бутина и председателя международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого."Это совершенно некорректно, это некрасиво, это провокационно не только в адрес Москвы, но и в адрес самой Организации Объединенных Наций, ее Генеральной ассамблеи, — говорит Слуцкий. — И сегодня вечером, когда Нью-Йорк проснется, мы ждем какой-то реакции ООН, генсека Антониу Гутиереша. Потому что такого никогда еще не было".Российский парламент своего делегата поддержал.Петр Толстой — председатель комитета Госдумы РФ по международным делам от фракции ЛДПР отмечает, что американцы считают эту организацию своей, "домашней"."Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы. И они свободны в том, чтобы кого-то туда пускать, а кого-то не пускать", — говорит Толстой.Первые заседания ООН вообще проходили в Лондоне, в невообразимой тесноте, а потом американский магнат Джон Рокфеллер подарил организации землю на Манхэттене, и вопрос о том, где должна быть штаб-квартира, решился сам собой.Рокфеллер лично контролировал строительство, а сессию на новом месте открывал президент США Трумэн.По идее, здание принадлежит ООН, но есть специальное соглашение, по которому на него распространяется американская юрисдикция. Удобный рычаг, когда не хочешь пускать кого-то на заседание международной организации. Но это — нарушение всех договоренностей.Так уже бывало — к примеру, визу не давали российскому эксперту по химоружию Поклонскому, который должен был в ООН докладывать о ситуации в Сирии. Но впервые такое — с официальной делегацией.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию".Дипломатический скандал. Теперь это — тема ноты протеста, которую вручили заместителю американского посла, и предмет предстоящего обсуждения между министром Лавровым и госсекретарем США Помпео.Глава МИД России намерен включить визовый вопрос и в свое основное выступление в Нью-Йорке с трибуны Генасссамблеи.