Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва моста в Луганске. По этому мосту должен был проехать гуманитарный конвой МЧС России, состоявший из 10 грузовиков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва моста в Луганске.19 сентября злоумышленники подорвали три бомбы, которые были установлены на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-ой Керамической. Именно по этому мосту должен был проехать гуманитарный конвой МЧС России, состоявший из 10 грузовых автомобилей.По мнению следствия, преступление было направлено на срыв помощи жителям ЛНР. Также были подвергнуты опасности жизнь и здоровье граждан Российской Федерации.Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено об акте международного терроризма по части 1 статьи 361 УК РФ.