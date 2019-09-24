Следить за сельхозпалами в Алтайском крае поможет Гринпис. Как сообщает ГТРК Алтай, в крае пройдет экологический семинар и учения для специалистов. На них будут отрабатываться способы быстрого реагирования на природные возгорания, возможности локализации очагов.

Следить за сельхозпалами в Алтайском крае поможет "Гринпис". Как сообщает ГТРК "Алтай", в крае пройдет экологический семинар и учения для специалистов. На них будут отрабатываться способы быстрого реагирования на природные возгорания, возможности локализации очагов.Тренироваться алтайские специалисты вместе с представителями "Гринписа" будут в Тальменском районе. Там же покажут в работе специальный лесопатрульный комплекс, созданный на базе "УАЗа". Этот дорогой подарок стоимостью около двух миллионов рублей приобрел Всемирный фонд дикой природы.Как сообщил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского отделения "Гринпис" Михаил Крейндлин, именно в Алтайском крае в реализации работы экологического проекта участвуют три организации. Это российское отделение Всемирного фонда дикой природы, "Алтайприрода" и "Экологический актив".23 сентября в Москве прошел семинар, на котором обсуждались вопросы, связанные с с экологическими нарушениями. Речь, в том числе, шла об изменениях в природоохранном законодательстве, новых методиках расчета ущерба от пожаров.