В Прямом эфире – попытка разобраться в трагической гибели в ДТП 25-летнего Александра Маругова – сына колбасного короля Владимира Маругова. После развода он угрожал жене отобрать у них с сыном все и даже поджечь дом, поэтому она подозревает, что авария не была случайной.

В "Прямом эфире" – попытка разобраться в обстоятельствах трагической гибели 25-летнего Александра Маругова – сына "колбасного короля" Владимира Маругова.Два месяца назад он погиб в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве. Мотоцикл, на котором ехал Александр, столкнулся с такси, за рулем которого был 23-летний уроженец Киргизии Исламбек Акбаров.Сейчас его защищают самые дорогие адвокаты, а в деле о гибели Маругуова-младшего уже трижды сменился следователь.Мать его – бывшая жена "колбасного короля" Татьяна говорит, что напрямую в смерти сына не может никого обвинять, однако обстоятельства смерти Александра кажутся ей странными с учетом того, что в последнее время экс-супруг ведет с ней самую настоящую семейную войну.Год назад Александр был в студии "Прямого эфира" и пытался защитить мать от отца, который втянул ее в многочисленные суды и угрожал лишить всего.Татьяна говорит, что не верит в случайности, ведь в течение последних четырех лет они с сыном из-за этих угроз жили в состоянии крайнего напряжения, а вскоре после похорон Александра ей вновь начали поступать угрозы.На сей раз звонят неизвестные мужчины, которые утверждают, что якобы ее сын был должен большую сумму денег. Татьяна уверена, что этого не может быть, и очередные угрозы — еще один способ, которым бывший муж пытается на нее надавить.Действительно ли Владимир Маругов угрожал поджечь дом, в котором жил его сын? Случайно ли водитель такси развернулся на дороге именно в тот момент, когда навстречу ехал Маругов-младший? Откуда у Исламбека Акбарова появились серьезные адвокаты, услуги которых стоят очень больших денег? Состоялась ли перед смертью Александра его встреча с отцом, и где в тот момент была его мать?Расследование этой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".