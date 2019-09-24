Тайна убийства Михаила Круга раскрыта. Короля русского шансона убили в Твери, в собственном доме в 2002 году, когда музыкант был на пике карьеры. Только через 17 лет Следственный комитет назвал имя киллера.

Тайна убийства Михаила Круга раскрыта. Короля русского шансона убили в Твери, в собственном доме в 2002 году, когда музыкант был на пике карьеры. Только через 17 лет Следственный комитет назвал имя киллера.Кому перешел дорогу знаменитый шансонье? Что стало причиной расправы над популярным музыкантом? И кто стрелял в Михаила Круга?Смотрите в эти выходные на канале "Россия 24" эксклюзивные кадры и интервью с фигурантами уголовного дела в новом "Расследовании Эдуарда Петрова".