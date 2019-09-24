Певец Влад Соколовский в своем микроблоге поблагодарил бывшую супругу Риту Дакота после тяжелого развода. Знаменитости смогли наладить отношения после разрыва.

Певец Влад Соколовский в своем микроблоге поблагодарил бывшую супругу Риту Дакота после тяжелого развода. Знаменитости смогли наладить отношения после разрыва.Сейчас Влад отправляется на гастроли. Даже в свой 28-ой день рождения звезда российской эстрады продолжает радовать поклонников выступлениями. Артист буквально на днях вернулся с отдыха в Пхукете и теперь готов зажигать на сцене.Кроме того, Соколовский похвастался тем фактом, что компанию в поездке ему составляет отец. Правда, за разговорами у певца оставалось не так много времени, чтобы поделиться размышлениями касательно еще одного года жизни. Поэтому, как написала знаменитость в своем аккаунте в социальной сети "Инстаграм", рассказывать о своих переживаниях ему приходится прямо во время ночного перелета."Я знаю, что сегодня не будет ни минуты, чтобы сесть исконцентрировано написать пару слов в свой день рождения, а сказать тохочется, поэтому пишу я его ночью, в самолете из Ростова в Москву, впотрясающей атмосфере, ближе к звездам (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – рассказал Влад.В своем посте он поблагодарил тех, кто многому научил его в жизни. Кроме того, певец не обошел вниманием и бывшую супругу Риту Дакота. Он отметил, что в семейной жизни девушка подарила ему замечательную дочь."Спасибо Родителям за жизнь, спасибо Рите за самую любимую Дочь", – написал знаменитость. Отметим, что после громкого бракоразводного процесса звезды смогли наладить отношения. В одном из интервью Дакота даже рассказывала, что никак не препятствует общению дочери с отцом.