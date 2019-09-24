На 52 км автодороги А-101 «Москва – Рославль» неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода...

24 сентября 2019 года около 00 часов вблизи деревни Чириково пос. Краснопахорского г. Москвы на 52 км автодороги А-101 «Москва – Рославль» неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.В нарушение требования ПДД неизвестный водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия.Свидетелям и очевидцам данного ДТП просьба сообщить имеющуюся информацию по тел.: 8 (926) 127-09-87, 8 (925) 411-18-08.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79