Виталий Владимирович по-прежнему ведет активный образ жизни, возглавляет ветеранское движение в своем родном поселении Новофедоровское...

Накануне поздравления и теплые пожелания крепкого здоровья и долголетия от полицейских УВД по ТиНАО принимал ветеран органов внутренних дел майор милиции в отставке Виталий Горбунов.С 80-летним юбилеем Виталия Владимировича приехали поздравить помощник начальника УВД по ТиНАО (по работе с личным составом) полковник внутренней службы Игорь Лободанов, начальник МО МВД России «Троицкий» г. Москвы майор полиции Артур Рузин, старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Алексей Лемеш, а также секретарь Общественного совета при УВД по ТиНАО Энвер Софинов.За праздничным чаепитием юбиляр поделился с гостями воспоминаниями о сложных послевоенных годах, которые он застал еще, будучи ребенком, о годах учебы и службы в рядах Советской Армии и, конечно, с особой теплотой ветеран вспоминал службу в органах внутренних дел, которой он посвятил более четверти века. В конце 70-х годов XX века Виталий Владимирович на протяжении девяти лет был командиром отделения в Наро-Фоминском ОВД и ежедневно на мотоцикле объезжал все посты, чтобы неустанно обеспечивать правопорядок на территории нынешней Новой Москвы. В послужном списке ветерана органов внутренних дел 12 медалей за безупречную службу и образцовое исполнение своих обязанностей.Сейчас Виталий Владимирович по-прежнему ведет активный образ жизни, возглавляет ветеранское движение в своем родном поселении Новофедоровское, а свободное время посвящает своему любимому хобби – вышивке картин, которые украшают его дом.Сотрудники полиции вручили юбиляру памятные подарки и пожелали долгих лет жизни, такой же энергии, а самое главное – здоровья.В свою очередь Виталий Владимирович от души поблагодарил полицейских УВД по ТиНАО за внимание, почтение и заботу, которую они проявляют к старшему поколению, к ветеранам органов внутренних дел.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79