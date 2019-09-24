Злоумышленник, пользуясь электронным пропуском, на протяжении месяца беспрепятственно проникал в помещение, откуда похищал сантехническое оборудование...

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Красносельское» г. Москвы совместно с коллегами из патрульно-постовой службы при участии сотрудников Росгвардии по г. Москве задержан 44-летний приезжий, подозреваемый в серии краж со склада организации.В дежурную часть территориального отдела полиции от сотрудников вневедомственной охраны поступило сообщение, что в ночное время на территорию одного из столичных складских помещений в поселении Краснопохорское проник неизвестный мужчина.Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который пытался похитить со склада сантехнического оборудования продукцию на сумму более 150 тысяч рублей.В результате проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность задержанного к совершению еще пяти аналогичных противоправных деяний.Установлено, что злоумышленник ранее работал охранником на складе и после своего увольнения, пользуясь электронным пропуском, на протяжении месяца беспрепятственно проникал в помещение, откуда похищал сантехническое оборудование и вывозил на своем автомобиле.Общий материальный ущерб составил около 450 тысяч рублей.При проведении обыска на дачном участке подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества, остальное мужчина уже успел продать, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По всем фактам следственным отделом МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79