Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о том, как устроил скандал во время съемок шоу Вечер на телеканале Россия 1. Участник конфликта с другой стороны – общественный деятель Григорий Амнуэль – рассказал о произошедшем со свой точки зрения.

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о том, как устроил скандал во время съемок шоу "Вечер" на телеканале "Россия 1". Участник конфликта с другой стороны – общественный деятель Григорий Амнуэль – рассказал о произошедшем со свой точки зрения.Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" рассказал поклонникам о том, как эмоционально воспринял запись одного из эфиров своей программы. "Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать.Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало", – признался ведущий.Он добавил, что такую реакцию у него вызвал "либеральный бред" про историю Второй мировой войны. Выяснилось, что более чем спорный тезис во время съемок программы взялся озвучить общественный деятель Григорий Амнуэль."Владимир перешел на крик, не имея реальных аргументов опровергнуть то, что я говорил", – цитирует "" Амнуэля. Затем он повторил свои тезисы, в частности о том, что считать советских солдат, погибших в нацистских лагерях смерти на территории Польши, полноценными жертвами агрессии нельзя. "Потому что пленены они были под Варшавой, а не под Москвой", – объяснил гость программы.Также общественный деятель, судя по всему, возложил ответственность за холокост не на непосредственных исполнителей массового истребления евреев в Европе, а на советский народ. Владимир Соловьев признался, что до такой подлости не смог додуматься тот участник программы из Польши, которого ведущий выгнал из студии."Крик, который был в студии, это еще не все. Мы потом ещё поговорили, что называется, за кулисами", – интригующе добавил Амнуэль. Однако, добавил он, словесная перепалка в драку не перешла. "Мы с Владимиром вполне имеем возможность говорить", – подчеркнул общественный деятель.