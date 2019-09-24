В самом начале карьеры группе Руки вверх пришлось перенести серьезный удар по популярности. Коллектив буквально слили с лейбла из-за того, что не видели в нем перспектив коммерческого развития.

В самом начале карьеры группе "Руки вверх" пришлось перенести серьезный удар по популярности. Коллектив буквально "слили" с лейбла из-за того, что не видели в нем перспектив коммерческого развития."Руками вверх" в середине 1990-х годов занималсяпродюсер Андрей Маликов. Чтобы дать группе "глоток воздуха", онпристроил ее на танцевальное подразделение студии "Союз". Тогда былзаписан один из первых хитов группы – "Студент", однако композиция несоответствовала формату лейбла.Как сообщает телеграм-канал "Русский шаффл",руководство студии отказалось давать "Рукам вверх" второй шанс."От группы стыдливо избавились", – говорится в сообщении источника. Винтервью журналистам музыкальный продюсер Андрей Маликов вспоминает, с какимиперипетиями пришлось столкнуться молодому коллективу на пути к славе."В ноябре 1996 года я встретился с АлександромЯковлевым, директором Electric Records, подлейбла студии "Союз".Материал ему понравился, и он взял группу к себе. Однако, Яковлев занималсятогда электронно-танцевальной, клубной музыкой. А ребята делали романтическийпоп", – рассказал Маликов.Он добавил, что когда альбом "Дышите равномерно"уже был готов, Яковлев, по всей видимости, испугался ответственности. Онпередал проект в руки вышестоящей организации – студии "Союз"."Когда я позвонил Алене Михайловой, которая должна былазаниматься "Руками", выяснилось, что она даже не может найти нашейкассеты – после недолгой беседы она попросту попросила перезвонить дней черездесять. Я не мог столько ждать", – подытожил продюсер.