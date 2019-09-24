В самом начале карьеры группе Руки вверх пришлось перенести серьезный удар по популярности. Коллектив буквально слили с лейбла из-за того, что не видели в нем перспектив коммерческого развития.
В самом начале карьеры группе "Руки вверх" пришлось перенести серьезный удар по популярности. Коллектив буквально "слили" с лейбла из-за того, что не видели в нем перспектив коммерческого развития.
"Руками вверх" в середине 1990-х годов занимался
продюсер Андрей Маликов. Чтобы дать группе "глоток воздуха", он
пристроил ее на танцевальное подразделение студии "Союз". Тогда был
записан один из первых хитов группы – "Студент", однако композиция не
соответствовала формату лейбла.
Как сообщает телеграм-канал "Русский шаффл",
руководство студии отказалось давать "Рукам вверх" второй шанс.
"От группы стыдливо избавились", – говорится в сообщении источника. В
интервью журналистам музыкальный продюсер Андрей Маликов вспоминает, с какими
перипетиями пришлось столкнуться молодому коллективу на пути к славе.
"В ноябре 1996 года я встретился с Александром
Яковлевым, директором Electric Records, подлейбла студии "Союз".
Материал ему понравился, и он взял группу к себе. Однако, Яковлев занимался
тогда электронно-танцевальной, клубной музыкой. А ребята делали романтический
поп", – рассказал Маликов.
Он добавил, что когда альбом "Дышите равномерно"
уже был готов, Яковлев, по всей видимости, испугался ответственности. Он
передал проект в руки вышестоящей организации – студии "Союз".
"Когда я позвонил Алене Михайловой, которая должна была
заниматься "Руками", выяснилось, что она даже не может найти нашей
кассеты – после недолгой беседы она попросту попросила перезвонить дней через
десять. Я не мог столько ждать", – подытожил продюсер.