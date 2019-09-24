Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Председатель Верховного суда Бренда Хейл сообщила, что к такому решению единодушно пришли все 11 судей.

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Председатель Верховного суда Бренда Хейл сообщила, что к такому выводу единодушно пришли все 11 судей."Решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования", — заявила Хейл.Таким образом, работа парламента не может считаться приостановленной, а депутаты могут возобновить заседания.Как сообщает ТАСС, суд встал на сторону оппозиционных партий, которые считали, что, отправив их на каникулы, Джонсон хочет их отстранить от решения по Brexit. Этот вердикт, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства.