Прокурор обратился в суд с требованием признать деятельность пункта по предоставлению потребительских кредитов в Радужном незаконной и запретить ее.

Проведенная Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проверка показала, что на территории Радужного работает Владимирская микрокредитная организация, которая не получила соответствующего согласования от компетентных органов. Прокурор обратился в суд с требованием признать деятельность пункта по предоставлению потребительских кредитов в Радужном незаконной и запретить ее. Требования прокурора судом удовлетворены."Радио России-Владимир"