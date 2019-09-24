В 1979 году на экраны вышла первая часть киноэпопеи Георгия Юнгвальд-Хилькевича Д`Артаньян и три мушкетера. К 40-летию со дня премьеры кинокомпания Слав Ка Фильм подготовила пятисерийный документальный фильм Пока еще мы вместе, или мушкетеры 40 лет спустя (режиссер – Вячеслав Каминский, автор сценария – Максим Федоров). В проекте приняли участие актеры и создатели легендарной саги. Кинооператор Александр Полынников поделился воспоминаниями тоже.

В 1979 году на экраны вышла первая часть киноэпопеи Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д`Артаньян и три мушкетера". К 40-летию со дня премьеры кинокомпания "Слав Ка Фильм" подготовила пятисерийный документальный фильм "Пока еще мы вместе, или мушкетеры 40 лет спустя" (режиссер – Вячеслав Каминский, автор сценария – Максим Федоров). В проекте приняли участие актеры и создатели легендарной саги. Кинооператор Александр Полынников поделился воспоминаниями тоже."У меня с Алисой Бруновной произошел небольшой конфликт, когда снимали музыкальный номер, где ее героиня с кинжалом в руках, – вспоминает оператор. Я попросил Фрейндлих, чтобы она встала на колени, а я снимал сверху тот момент, когда она молится. А она уперлась: "Саша, ну как так можно?! Меня все операторы снимают только с определенной точки и с определенной стороны"."Дело в том, что у Фрейндлих довольно специфические черты лица, немного выдающийся вперед подбородок, а я хотел снять так, чтобы глаза были более выразительные, чтобы некоторые недостатки не были в кадре видны, – продолжает Полынников. – Я ее уговариваю, а она ни в какую. Дошло до того, что я говорю: "Давайте с вами поспорим! Если я вас так сниму, а вам не понравится, то я поставлю вам ящик коньяка. А если вам понравится, то вы мне – бутылку"."Короче говоря, закончилось все тем, что я снял сцену так, как мне было надо, – улыбается оператор. – А когда мы монтировали, Фрейндлих пришла посмотреть материал. Посмотрела и ушла. Хилькевич глянул на меня и говорит: "Готовь коньячок!. А ящик коньяка – это двадцать бутылок, половина моей месячной зарплаты. К тому же его еще нужно было найти, коньяк не везде продавался. У меня в кармане было двадцать или тридцать рублей на тот момент. Я Хилькевичу говорю: "Хил, одолжи денег на ящик коньяка". А он мне: "Нет уж, давай-ка сам выкручивайся". Я побежал по группе – ни у кого из киношников денег нет"."Я расстроился, совсем уже потух, как вдруг в монтажную входит Алиса Фрейндлих и ставит на стол две бутылки коньяка. И при этом она сказала: "Ну и сволочи же вы, операторы! Что же вы мне всю жизнь мозги пудрили, что меня надо снимать только сбоку!" – заключил оператор. После тех двух бутылок коньяка и резкого высказывания, Алиса Фрейндлих уже не перечила и подчинилась воле режиссера и остальных членов съемочной группы. В итоге роль Анны Австрийской стала одной из лучших в ее фильмографии.