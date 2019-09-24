Актер и ресторатор Антон Табаков стал гостем шоумена Бориса Корчевникова.
В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артист признался,
что его отношения с отцом оставляли желать лучшего.
Актер и ресторатор Антон Табаков стал гостем шоумена Бориса Корчевникова.
В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист признался,
что его отношения с отцом оставляли желать лучшего.
Отпрыск легендарного актера и режиссера Олега Табакова поведал,
что с негативом отнесся к роману своего отца с артисткой Мариной Зудиной. По словам
Антона, ему было обидно за мать – Людмилу Крылову, которую бросили ради молодой
на тот момент актрисы.
"Был период, когда наши взаимоотношения с отцом были
натянутыми. Но со временем все встало на свои места. Когда у отца от Зудиной
родился сын Паша, то я пришел к нему и поздравил его с этим радостным в жизни
событием. При этом мой сын Никита смотрел на крохотного Пашу и все никак не мог
понять, почему этот ребенок приходится ему дядей", – рассказал Табаков-младший
в сегодняшнем выпуске программы.
Антон не скрывает, что долгое время недолюбливал Марину. Ведь
она, на его взгляд, разрушила крепкую семью, отняла отца у детей.
"Мало людей знают всю суть этого расставания моих родителей.
Правду знают только я, сестра, мама и уже не существующий папа. Все остальное
история и у каждого она своя", – отметил Антон в ток-шоу
Также, беседуя с Борисом Корчениковым, Табаков подчеркнул,
что знаменитый отец не был для него кумиром. По-настоящему талантливым он считал Андрея
Миронова, о чем много раз говорил родителю. Олег Табаков, в свою очередь, не
замечал актерских задатков Антона. Мэтр даже отказался брать сына на свой курс,
когда тот пришел поступать в театральный.