Актер и ресторатор Антон Табаков стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артист признался, что его отношения с отцом оставляли желать лучшего.

Актер и ресторатор Антон Табаков стал гостем шоумена Бориса Корчевникова.В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист признался,что его отношения с отцом оставляли желать лучшего.Отпрыск легендарного актера и режиссера Олега Табакова поведал,что с негативом отнесся к роману своего отца с артисткой Мариной Зудиной. По словамАнтона, ему было обидно за мать – Людмилу Крылову, которую бросили ради молодойна тот момент актрисы."Был период, когда наши взаимоотношения с отцом былинатянутыми. Но со временем все встало на свои места. Когда у отца от Зудинойродился сын Паша, то я пришел к нему и поздравил его с этим радостным в жизнисобытием. При этом мой сын Никита смотрел на крохотного Пашу и все никак не могпонять, почему этот ребенок приходится ему дядей", – рассказал Табаков-младшийв сегодняшнем выпуске программы.Антон не скрывает, что долгое время недолюбливал Марину. Ведьона, на его взгляд, разрушила крепкую семью, отняла отца у детей."Мало людей знают всю суть этого расставания моих родителей.Правду знают только я, сестра, мама и уже не существующий папа. Все остальноеистория и у каждого она своя", – отметил Антон в ток-шоуТакже, беседуя с Борисом Корчениковым, Табаков подчеркнул,что знаменитый отец не был для него кумиром. По-настоящему талантливым он считал АндреяМиронова, о чем много раз говорил родителю. Олег Табаков, в свою очередь, незамечал актерских задатков Антона. Мэтр даже отказался брать сына на свой курс,когда тот пришел поступать в театральный.