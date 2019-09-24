Десятки тысяч туристов оккупировали аэропорты по всему миру в ожидании возвращения домой. Их рейсы от одного из старейших туроператоров в мире — британского Thomas Cook — были отменены. Компания накануне объявила о своем банкротстве. Оказались неоплаченными и многие гостиницы.

Десятки тысяч туристов оккупировали аэропорты по всему миру в ожидании возвращения домой. Их рейсы от одного из старейших туроператоров в мире — британского Thomas Cook — были отменены. Компания накануне объявила о своем банкротстве. Оказались неоплаченными и многие гостиницы. После нескольких случаев выселения и шантажа в других странах, власти Турции предписали своим отелям не выселять клиентов Thomas Cook.Томас Кук, 29 лет, подданный Великобритании. Обладателю такого имени, кажется, сам Бог велел обратиться для организации романтического путешествия к Thomas Cook — одному из старейших туроператоров в мире. Британец решил не мелочится и выложил 12,5 тысяч долларов. На эти деньги компания должна было организовать для Томаса и его невесты свадьбу на греческом острове Родос – начиная с размещения гостей и номера для молодоженов, заканчивая букетом невесты и фигурками на торте. Но вместо этого объявила о банкротстве."Thomas Cook обещал нам сюрприз на нашей свадьбе из-за моего имени, но все происходящее явно не то, на что мы рассчитывали, — говорит Томас. — Я планировал всю эту романтику два года! И вот теперь все пропало. Мы не знаем, что делать. Здесь сейчас даже нет сотрудников компании, чтобы нам помочь. Непонятно, поженимся ли мы вообще!"Впрочем, Томасу и его невесте предстоит столкнутся с другой проблемой – вылетом домой. Вместе с туроператором работу прекратил и авиапарк Thomas Cook – это сто пять самолетов. Прибывшие в аэропорты Испании, Кипра, Греции, Бельгии, Мексики туристы могли лишь увидеть информацию на табло об отмене рейсов."По сути полный хаос. Никто не знает, что происходит. Нас не предупредили ни о чем, мы узнали о произошедшем из новостей. Никто не додумался нам сообщить напрямую. В отеле тоже не знали, что происходит. Другие пассажиры также были не в курсе", — рассказывает Кэти Коудри, пострадавшая от действий турфирмы.Истории о многочасовых стояниях в аэропорту и испорченном отдыхе буквально вытеснили другие новости из заграничной повестки. В соцсетях уже поднялась волна негодования. По мнению пользователей, потеря отпуска – ничто по сравнению с тем, что тысячи людей по всему миру потеряли работу."Нам сказали продолжать работать так, как будто ничего не произошло, в обычном режиме. Но это невозможно, потому что не работают программы, — сообщила сотрудница компании "Томас Кук" Эстефания. — Мы не можем ими пользоваться. Руководство сказало, что ни о чем не знает и сообщит новости, как только они появятся. Ничего больше".По самым скромным подсчетам число сотрудников компании Томас Кук в 16 странах превышало 21 тысячу человек. Ежегодно они обслуживали порядка 20 миллионов клиентов. Аналитики уверены, что падение старейшего гиганта, как в домино, потянет остальных — авиакомпании, отели, частный бизнес, экономику. К примеру, туристический сектор Таиланда может потерять 4 миллиона долларов. Турпоток в Турцию по самым скромным подсчетами снизится на 700000 человек в год. В Египет – на 100 тысяч, что также скажется на бюджете. Мексика и вовсе готовится к серьезному удару: по их данным, Великобритания отправляла на карибское побережье Мексики больше туристов, чем в любую европейскую страну, и большая часть этого потока пользовалась услугами именно "Томаса Кука".Но больше всех недовольны в правительстве Великобритании – им из-за банкротства туроператора придется потратить порядка 750 миллионов долларов на возвращение британских клиентов турфирмы из-за рубежа."У меня есть вопросы о том, правильно ли, что руководство компании должно платить себе большие суммы, когда предприятия могут пойти по такому пути, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Но в будущем у нас должна быть система, благодаря которой мы гарантируем, что туроператоры каким-то образом будут лишены возможности просто всплыть брюхом кверху, а затем потребуют, чтобы налогоплательщик привез всех домой".Впрочем, не во всех странах Thomas Cook закрывает двери своих агентств. Так, дочернее предприятие туроператора в Финляндии – Tjäreborg – намерено продолжить работу в обычном режиме. Продолжают трудится сотрудники Thomas Cook и в Голландии. Польская "дочка" Neckermann и вовсе заявила, что ее финансовое состояние стабильное, а из туристов никто не пострадал. В России входящая в холдинг Thomas Cook компания "Интурист" заявила, что банкротство британского гиганта не скажется на ее работе, обслуживание туристов продолжается в плановом порядке.