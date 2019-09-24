Президент США Дональд Трамп не намерен выделять помощь Украине, пока к этому процессу не подключатся Евросоюз и другие страны. Пока Киеву помогают только США, выделяя большое количество средств, и это вызывает у американского президента недоумение.

Президент США Дональд Трамп не намерен выделять помощь Украине, пока к этому процессу не подключатся Евросоюз и другие страны. Пока Киеву помогают только США, выделяя большое количество средств, и это вызывает у американского президента недоумение."Я спрашиваю: с какой стати?" — цитирует РИА Новости заявление Трампа в штаб-квартире ООН.Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что из-за высокого уровня коррупции на Украине Трамп поручил исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение Киеву военной помощи примерно на 400 миллионов долларов.Распоряжение президента в Госдепе и Пентагоне получили в середине июля примерно за неделю до телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. У Трампа, пишет WP, есть сомнения в необходимости выделения этих средств — он хочет подробнее выяснить, стоит ли Вашингтону тратить деньги.Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Рон Джонсон во время визита на Украину заверил руководство страны: обе представленные в Конгрессе партии готовы восстановить выделение военной помощи, если президент Трамп ее заблокирует. Джонсон отметил, что обсуждал ситуацию с президентом, и Трамп заявил: об Украине должны позаботиться европейские страны, так как она находится "у них на заднем дворе".