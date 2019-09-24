Сложная многоходовая комбинация, которую пытаются разыграть демократы, похоже, упёрлась в элементарное нежелание президента США играть по правилам.

Сложная многоходовая комбинация, которую пытаются разыграть демократы, похоже, упёрлась в элементарное нежелание президента США играть по правилам.Впрочем, быть вне игры ему тоже не удастся. На этот раз у демократов не просто обида — они вступились за своего лидера Джо Байдена, который пока выглядит наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в следующем году президентских выборах.Ставки высоки, и Трамп сам их поднял, когда натравил Рудольфа Джулиани на сына Байдена. История проникновения того на газовый рынок Украины почти сразу после установления в Киеве прямого управления американской администрации ещё в 2014-15 годах, по всей видимости, не отличается безупречностью.Трамп не прочь использовать этот факт в предвыборной борьбе с потенциальным соперником. К тому же, главе Белого дома не помешают аргументы в деле о так называемом украинском следе в его собственной победе в 2016 году.Оправданиями рейтинг не повысишь, и поэтому Байден заявил, что Трамп чуть ли не силой пытается выбить из украинцев признания против его сына для расследования Джулиани. Он потребовал обнародовать телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшийся ещё в июле.Якобы, по своим источникам The Wall Street Journal выяснило и даже подсчитало, что Трамп восемь раз в течение одного разговора требовал от Зеленского содействия в указанном вопросе.Сторонники бывшего вице-президента тоже переходят в атаку. Глава комитета по разведке палаты представителей Конгресса Адам Шифф пугает Трампа импичментом, если выяснится, что он преступил закон в отношениях с нынешним президентом Украины.Трамп отмахивается от нападок, заявляет, что не воспринимает их всерьёз, но они явно не добавляют ему комфорта в ожидании запланированной личной встречи с Зеленским.Похоже, однако, что она не станет прорывной или, как выразился сам Зеленский, прилетевший в США, “мощной и предметной”.То, что по итогам переговоров будут сделаны громкие и пафосные заявления, не вызывает сомнения. Тут Трамп, не жалеющий пафосных фраз в описании своих рутинных дел, даже может перещеголять Зеленского в публичных оценках.Однако тот факт, что в преддверии встречи американский президент так и не снял своего запрета на выделение 400 миллионов долларов военной помощи Украине, говорит о многом.Учитывая, что Конгресс может обойти президентский запрет, Трамп вполне мог бы сделать шаг доброй воли — если бы хотел этого.Однако в последнее время президент США всё чаще говорит о том, что Вашингтон слишком втянут в украинские дела, тратит на поддержку Киева неоправданно много средств и пока так и не добился хоть каких-то подвижек в деле борьбы с коррупцией.Так что переговоры между президентами США и Украины станут скорее элементом внутриполитической борьбы, как, впрочем, почти всё, что инициируется Вашингтоном за год до выборов.