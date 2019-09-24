Ведущий программы 60 минут Евгений Попов в прямом включении из Нью-Йорка, где проходит 74-я Генеральная ассамблея ООН, рассказал, как охраняют в Америке Владимира Зеленского.

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов в прямом включении из Нью-Йорка, где проходит 74-я Генеральная ассамблея ООН, рассказал, как охраняют в Америке Владимира Зеленского."Я честно скажу, что никогда прежде не видел, чтобы лидера какой-либо страны охраняли так, как охраняют Зеленского. Так не охраняли ни Путина, ни Трампа, ни даже Порошенко, к которому всегда можно было спокойно подойти и задать вопрос. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились украинские охранники, которые не дали и близко к нему подойти. Может быть он боится, что мы спросим про его связи с Трампом и про Байдена", — отметил Евгений Попов.Он также рассказал, что съемочная группа программы хотела снять номер в гостинице, в которой остановился президент Украины, чтобы иметь возможность задать ему вопросы."Но это оказалось нам совершенно не по карману: номер в сутки стоит около полутора тысяч долларов, то есть более ста тысяч рублей", — подчеркнул ведущий "60 минут".Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выступит с трибуны ГА ООН с дебютной речью 25 сентября."Как шутят в Нью-Йорке, каждая новая сессия Генассамблеи является хорошей возможностью "себя показать и на других посмотреть", — написал в блоге накануне визита Зеленского в США представитель постпреда Украины при ООН Олег Николаенко.По его словам, очень важно, чтобы в речи Зеленского прозвучали сигналы, которые дадут международному сообществу представление, куда Украина намерена двигаться в ближайшее время. Важно и проговорить, "как конкретно ООН может помочь восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".