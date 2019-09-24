Накануне администрация поселка получила соответствующее свидетельство от геральдического совета при президенте России.

Поселок Красная Горбатка, административный центр Селивановского района получил свой собственный флаг и герб. Накануне администрация поселка получила соответствующее свидетельство от геральдического совета при президенте России.Фигура на гербе - это птица колпица из семейства ибисовых, по имени которой, по легенде была названа местная река Колпь. Красное поле, похожее на склон холма, напоминает о названии поселка Красная Горбатка. Согласно одной из легенд, именно здесь, на верху горба, Илья Муромец обнаружил логово Соловья-разбойника, а затем расправился с ним. Сам поселок Горбатка был основан в 1873-м году, одновременно с местной писчебумажной фабрикой. После революции, Горбатка получила приставку "Красная".