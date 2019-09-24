Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на операционном столе спустя сутки после того, как с него были сняты полномочия. По предварительной версии, экс-глава города, пришедший на эту должность в декабре 2018 года, свел счеты с жизнью.

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на операционном столе спустя сутки после того, как с него были сняты полномочия. По предварительной версии, экс-глава города, пришедший на эту должность в декабре 2018 года, свел счеты с жизнью.Фомина с огнестрельным ранением груди утром 24 сентября в его кабинете обнаружила супруга. Медики быстро доставили пострадавшего из частного дома в больницу, но спасти ему жизнь не удалось — около 8 часов утра они констатировали смерть.На протяжении последних нескольких месяцев экс-глава города перенес несколько операций на сердце и проходил курс лечения. По одним данным, в конце минувшей недели он сам заявил о желании сложить полномочия, по другим — решение депутатов снять его с поста стало для Фомина неприятным сюрпризом. Как бы то ни было, днем 23 сентября он перешел в разряд бывших руководителей.Фомин возглавил Новокуйбышевск в декабре прошло года. На этом посту он, как напоминает ГТРК "Самара", сменил Сергея Маркова, который был назначен на пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области.