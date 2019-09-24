УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Второва Александра Ильясовича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Второва Александра Ильясовича, 27.07.2004 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 05.08.2019.Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, глаза серые, волосы темно-русые, губы полные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93