ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Левиной Дианы Юрьевны...

ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Левиной Дианы Юрьевны, 27.12.2003 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 22 сентября 2019 года.Приметы: на вид 16-17 лет, рост 158-160 см., нормального телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серые.Была одета: черное пальто, черные джинсы, черные ботинки. При себе имела рюкзак черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29