УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Второвой Евгении Михайловны...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Второвой Евгении Михайловны, 19.12.1972 года рождения, уроженки г. Астрахани, местонахождение которой неизвестно с 05.08.2019.Приметы: на вид 45 лет, рост 165 см, глаза серые, волосы темно-русые, длинные.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93