Традиционное осеннее мероприятие ежегодно организую сотрудники полиции в учебных заведениях района.
Ежегодно осенью сотрудники ОМВД России по Александровскому району проводят в школах акцию «Юный пешеход». Цель мероприятия – обучение первоклассников навыкам безопасного поведения на дороге, популяризация использования световозвращающих элементов, воспитание дорожной культуры. Накануне в ряды «Юных пешеходов» приняли ребят из школы в деревне Лизуново.
Первоклашки, для которых звание «Юный пешеход» очень почетно, с большим интересом слушали сотрудников ОГИБДД, в доступной форме рассказывающих о Правилах дорожного движения, которые должен соблюдать каждый пешеход. Помогали стражам порядка участники кружка «Юных инспекторов дорожного движения».
Мальчишкам и девчонкам разъяснили правила перехода через проезжую часть дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу и показали, как выглядит дорожный знак «Пешеходный переход».
В завершение мероприятия всем первоклашкам вручили световозвращающие элементы, которые помогут стать заметнее на дороге.
До конца октября мероприятия ряды «Юных пешеходов» пополнят ещё несколько десятков первоклассников Александровского района.