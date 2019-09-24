Традиционное осеннее мероприятие ежегодно организую сотрудники полиции в учебных заведениях района.

Ежегодно осенью сотрудники ОМВД России по Александровскому району проводят в школах акцию «Юный пешеход». Цель мероприятия – обучение первоклассников навыкам безопасного поведения на дороге, популяризация использования световозвращающих элементов, воспитание дорожной культуры. Накануне в ряды «Юных пешеходов» приняли ребят из школы в деревне Лизуново.Первоклашки, для которых звание «Юный пешеход» очень почетно, с большим интересом слушали сотрудников ОГИБДД, в доступной форме рассказывающих о Правилах дорожного движения, которые должен соблюдать каждый пешеход. Помогали стражам порядка участники кружка «Юных инспекторов дорожного движения».Мальчишкам и девчонкам разъяснили правила перехода через проезжую часть дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу и показали, как выглядит дорожный знак «Пешеходный переход».В завершение мероприятия всем первоклашкам вручили световозвращающие элементы, которые помогут стать заметнее на дороге.До конца октября мероприятия ряды «Юных пешеходов» пополнят ещё несколько десятков первоклассников Александровского района.