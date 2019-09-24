Специалисты из Роскачества проверили на качество детскую бутилированную воду. После анализа они рассказали, какие торговые марки стоит покупать малышам до трех лет.

Специалисты из Роскачества проверили на качество детскую бутилированную воду. После анализа они рассказали, какие торговые марки стоит покупать малышам до трех лет.В исследованиях задействовали образцы 21 представителя продукта. Воду проверили по 109 показателям качества и безопасности: на содержание кишечной палочки, нитратов, тяжелых металлов, энтерококков, наличие нефтепродуктов.Оказалось, что все респонденты пригодны для потребления. Но, по данным , в восьми из них специалисты обнаружили повышенное содержания калия. Притом, что его количество не соответствует указанному на этикетке. Нормой считается, когда это вещество в воде для детей колеблется от 2 до 20 миллиграммов на литр.По всем параметрам стандарту соответствовали продукты брендов "ФрутоНяня", "Святой источник", "Черноголовка", "Агуша", "Расти большой", "Сказочный лес", "Бабушкино лукошко", AquaKids, "Ашан Baby", "Сенежская малютка", Slavda superkid, "Монастырская", сообщает ."Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной. Ее действительно можно назвать "детской", она соответствует более жестким требованиям по количеству тяжелых металлов в составе, таких как кадмий и ртуть", – рассказали эксперты.