По словам заявителя, в ходе инвентаризации склада на строительном объекте в центре Москвы выявлена недостача силового электрического кабеля различных марок...

Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в хищении электрического кабеля со склада одной из организаций.В полицию поступило заявление от менеджера одной из коммерческих компаний. Мужчина сообщил, что в ходе инвентаризации склада на строительном объекте в центре Москвы выявлена недостача силового электрического кабеля различных марок. Общий материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Смоленском бульваре задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий мужчина. Со слов злоумышленника, он сбыл похищенный кабель в различные пункты по приему цветного металла, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60