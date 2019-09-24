В Екатеринбурге нашелся пропавший накануне журналист Ura.ru Александр Поздеев. Он самостоятельно вернулся домой на машине живой и здоровый.

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист Ura.ru Александр Поздеев.Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, журналист самостоятельно вернулся домой на машине "живой и здоровый". Позже он придет в отделение полиции и даст пояснения, чтобы рассказать, где он все это время находился.Заявление о исчезновении Поздеева подала его жена 23 сентября. Она рассказала, что днем он выехал из дома на работу и с этих пор не выходил на связь, его телефоны были отключены.Свердловские следователи начали доследственную проверку, руководство управления МВД по Екатеринбургу взяло информацию на контроль.