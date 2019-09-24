Виновнику дали 6 лет строгого режима

Виновнику дали 6 лет строгого режимаКовровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Петушинского района. Мужчина и его знакомый находились на трассе М-7 в Ковровском районе. Между ними произошел конфликт. Подсудимый достал из своего автомобиля режущий предмет - суд так и не установил, что он взял в руки - и набросился на знакомого. Пострадавший получил 13 ударов в шею и туловище. Из-за полученных ранений потерпевший упал на землю, потерял сознание. Злоумышленник думал, что знакомый мертв, поэтому уехал. Но благодаря своевременной помощи медиков мужчина остался жив.Суд назначил мужчине 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.