В Коврове не отапливаются 223 многоквартирных дома, кроме того, все еще холодно в 11 детских садах, 5 школах и 4 учреждениях дополнительного образования.

Сегодня в администрации города Коврова обсудили начало отопительного сезона.Войти в него городу «легко» не удалось. В Коврове не отапливаются 223 многоквартирных дома, кроме того, все еще холодно в 11 детских садах, 5 школах и 4 учреждениях дополнительного образования. Из 58 зданий социальной сферы 21-но стоит без тепла. Городские ресурсоснабжающие организации оказались не готовы к отопительному периоду. Практически на всей территории города красуются перекопы. Сообщает Ковров сегодня.Добавим, отопительный сезон официально стартовал также в Муроме, Гусь-Хрустальном и других городах 33-го региона. С понедельника начали подключать к теплу дома областного центра. До 27 числа батареи всех владимирцев должны заработать на обогрев. Если этого не произойдет, жалуйтесь по телефонам «горячей линии» ЖКХ : 53-26-30, 53-42-36, 45-01-04.А замерзающие жители всех районов области могут жаловаться в региональную Государственную жилищную инспекцию по номеру 8(4922) 32-60-13."Радио России-Владимир"