В Мурманске встретили вернувшегося из плена россиянина. В свой родной город приехал старший механик Олег Дружинин.

В Мурманске встретили вернувшегося из плена россиянина. В свой родной город приехал старший механик Олег Дружинин.Он и еще двое российских моряков больше месяца находились в плену у берегов Камеруна, где их захватили пираты, сообщает "Россия 24".Россиян освободили в конце прошлой недели, а накануне они приземлились в Москве, откуда отправились откуда во Владивосток, Мурманск и Санкт-Петербург.